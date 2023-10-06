Маркович (Вилинская) Мария Александровна
Место рождениясело Екатерининское, Елецкий уезд, Орловская губерния
Дата рождения10.12.1833
Дата смерти28.07.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1833
село Екатерининское, Елецкий уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Вера Афанасьевна
Отец ребёнка: Маркович Афанасий Васильевич
Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.10.1853
Сын: Маркович Богдан Афанасьевич
Отец ребёнка: Маркович Афанасий Васильевич
Киев, Киевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
писательница, переводчица
Смерть
28.07.1907
Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
хутор Долинск