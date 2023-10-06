Маркович (Вилинская) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркович (Вилинская) Мария Александровна

Место рождения

село Екатерининское, Елецкий уезд, Орловская губерния

Дата рождения

10.12.1833

Дата смерти

28.07.1907

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1833

Отец: Вилинский Александр Алексеевич

Мать: Вилинская Прасковья Петровна

село Екатерининское, Елецкий уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Вера Афанасьевна

Отец ребёнка: Маркович Афанасий Васильевич

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.10.1853

Сын: Маркович Богдан Афанасьевич

Отец ребёнка: Маркович Афанасий Васильевич

Киев, Киевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маркович Афанасий Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
писательница, переводчица
Смерть
28.07.1907
Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
хутор Долинск
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