Маркович (Керстен) Елена Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркович (Керстен) Елена Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

28.11.1836

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Маркович Аполлон Васильевич

Отец ребёнка: Маркович Василий Иванович

Рождение ребёнка
1803

Сын: Маркович Александр Васильевич

Отец ребёнка: Маркович Василий Иванович

Рождение ребёнка
1806

Сын: Маркович Иван Васильевич

Отец ребёнка: Маркович Василий Иванович

Рождение ребёнка
1815

Сын: Маркович Василий Васильевич

Отец ребёнка: Маркович Василий Иванович

Рождение ребёнка
1816

Сын: Маркович Модест Васильевич

Отец ребёнка: Маркович Василий Иванович

Рождение ребёнка
27.01.1822

Сын: Маркович Афанасий Васильевич

Отец ребёнка: Маркович Василий Иванович

Кулажинцы, Полтавська область
Место жительства
Неизвестно
Кулажинцы, Полтавська область
Смерть
28.11.1836
Кулажинцы, Полтавська область
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