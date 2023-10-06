Маркович (Керстен) Елена Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смерти28.11.1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1802
Сын: Маркович Аполлон Васильевич
Отец ребёнка: Маркович Василий Иванович
Рождение ребёнка
1803
Сын: Маркович Александр Васильевич
Отец ребёнка: Маркович Василий Иванович
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Маркович Василий Иванович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Маркович Василий Васильевич
Отец ребёнка: Маркович Василий Иванович
Рождение ребёнка
1816
Сын: Маркович Модест Васильевич
Отец ребёнка: Маркович Василий Иванович
Рождение ребёнка
27.01.1822
Сын: Маркович Афанасий Васильевич
Отец ребёнка: Маркович Василий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.11.1836