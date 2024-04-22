(Маркович) Вера Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Маркович) Вера Афанасьевна

Место рождения

Чернигов, Чернігівська область

Дата рождения

1852

Дата смерти

1853

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Маркович Афанасий Васильевич

Мать: Маркович Мария Александровна

Чернигов, Чернігівська область
Смерть
1853
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