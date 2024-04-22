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(Маркович) Вера Афанасьевна
(Маркович) Вера Афанасьевна
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Древо
Место рождения
Чернигов
, Чернігівська область
Дата рождения
1852
Дата смерти
1853
Пол
Женский
Отец
Маркович Афанасий Васильевич
1822 г.р.
Мать
Маркович (Вилинская) Мария Александровна
1833 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец:
Маркович Афанасий Васильевич
Мать:
Маркович Мария Александровна
Чернигов
, Чернігівська область
Смерть
1853
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