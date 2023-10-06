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Маркович Василий Иванович

Место рождения

Пирятинский уезд, Полтавская губерния, Российская империя

Дата рождения

15.07.1780

Дата смерти

26.01.1843

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Пирятинский уезд, Полтавская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1802

Сын: Маркович Аполлон Васильевич

Мать ребёнка: Маркович Елена Леонтьевна

Рождение ребёнка
1803

Сын: Маркович Александр Васильевич

Мать ребёнка: Маркович Елена Леонтьевна

Рождение ребёнка
1806

Сын: Маркович Иван Васильевич

Мать ребёнка: Маркович Елена Леонтьевна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Маркович Василий Васильевич

Мать ребёнка: Маркович Елена Леонтьевна

Рождение ребёнка
1816

Сын: Маркович Модест Васильевич

Мать ребёнка: Маркович Елена Леонтьевна

Рождение ребёнка
27.01.1822

Сын: Маркович Афанасий Васильевич

Мать ребёнка: Маркович Елена Леонтьевна

Кулажинцы, Полтавська область
Место жительства
Неизвестно
Кулажинцы, Полтавська область
Смерть
26.01.1843
Кулажинцы, Полтавська область
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