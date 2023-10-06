Маркович Василий Иванович
Место рожденияПирятинский уезд, Полтавская губерния, Российская империя
Дата рождения15.07.1780
Дата смерти26.01.1843
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Пирятинский уезд, Полтавская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1802
Сын: Маркович Аполлон Васильевич
Мать ребёнка: Маркович Елена Леонтьевна
Рождение ребёнка
1803
Сын: Маркович Александр Васильевич
Мать ребёнка: Маркович Елена Леонтьевна
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Маркович Елена Леонтьевна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Маркович Василий Васильевич
Мать ребёнка: Маркович Елена Леонтьевна
Рождение ребёнка
1816
Сын: Маркович Модест Васильевич
Мать ребёнка: Маркович Елена Леонтьевна
Рождение ребёнка
27.01.1822
Сын: Маркович Афанасий Васильевич
Мать ребёнка: Маркович Елена Леонтьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.01.1843