Скипский Иван Никифорович
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения19.03.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1890
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.11.1919
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Скипская Анна Никитовна
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
19.01.1920
Жена: Скипская Анна Никитовна
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно