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Скипский Иван Никифорович

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

19.03.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1890

Отец: Скипский Никифор Иванович

Мать: Скипская Анисия Захаровна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.11.1919

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Скипская Анна Никитовна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
19.01.1920

Жена: Скипская Анна Никитовна

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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