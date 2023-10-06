Скипская (Бирюкова) Анна Никитовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Бирюков Никита
Рождение ребёнка
09.11.1919
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Скипский Иван Никифорович
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
19.01.1920
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно