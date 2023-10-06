Скипская (Бирюкова) Анна Никитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скипская (Бирюкова) Анна Никитовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Бирюков Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1919

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Скипский Иван Никифорович

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
19.01.1920

Муж: Скипский Иван Никифорович

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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