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Скипский Яков Никифорович

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

1822

Дата смерти

17.07.1881

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Скипский Никифор Андреевич

Мать: Скипская Елена Петровна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.10.1861

Дочь: Анастасия Яковлевна

Мать ребёнка: Скипская Матрона Миновна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.07.1864

Сын: Скипский Гавриил Яковлевич

Мать ребёнка: Скипская Матрона Миновна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.11.1866

Сын: Скипский Стефан Яковлевич

Мать ребёнка: Скипская Матрона Миновна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.11.1866

Сын: Скипский Яков Яковлевич

Мать ребёнка: Скипская Матрона Миновна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.11.1867

Дочь: Матрона Яковлевна

Мать ребёнка: Скипская Матрона Миновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.03.1873

Сын: Скипский Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Скипская Матрона Миновна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скипский Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Скипская Матрона Миновна

Смерть
17.07.1881
Харьковская губерния, Российская империя
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