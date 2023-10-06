Скипский Яков Никифорович
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения1822
Дата смерти17.07.1881
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.10.1861
Дочь: Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: Скипская Матрона Миновна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.07.1864
Сын: Скипский Гавриил Яковлевич
Мать ребёнка: Скипская Матрона Миновна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.11.1866
Сын: Скипский Стефан Яковлевич
Мать ребёнка: Скипская Матрона Миновна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.11.1866
Мать ребёнка: Скипская Матрона Миновна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.11.1867
Дочь: Матрона Яковлевна
Мать ребёнка: Скипская Матрона Миновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.03.1873
Сын: Скипский Андрей Яковлевич
Мать ребёнка: Скипская Матрона Миновна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скипский Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Скипская Матрона Миновна
Смерть
17.07.1881
Харьковская губерния, Российская империя