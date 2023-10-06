Скипская Матрона Миновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.10.1861
Дочь: Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Скипский Яков Никифорович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.07.1864
Сын: Скипский Гавриил Яковлевич
Отец ребёнка: Скипский Яков Никифорович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.11.1866
Сын: Скипский Стефан Яковлевич
Отец ребёнка: Скипский Яков Никифорович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.11.1866
Отец ребёнка: Скипский Яков Никифорович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.11.1867
Дочь: Матрона Яковлевна
Отец ребёнка: Скипский Яков Никифорович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.03.1873
Сын: Скипский Андрей Яковлевич
Отец ребёнка: Скипский Яков Никифорович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скипский Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Скипский Яков Никифорович