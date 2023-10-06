Скипская Матрона Миновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скипская Матрона Миновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1861

Дочь: Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Скипский Яков Никифорович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.07.1864

Сын: Скипский Гавриил Яковлевич

Отец ребёнка: Скипский Яков Никифорович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.11.1866

Сын: Скипский Стефан Яковлевич

Отец ребёнка: Скипский Яков Никифорович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.11.1866

Сын: Скипский Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Скипский Яков Никифорович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.11.1867

Дочь: Матрона Яковлевна

Отец ребёнка: Скипский Яков Никифорович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.03.1873

Сын: Скипский Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Скипский Яков Никифорович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скипский Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Скипский Яков Никифорович

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