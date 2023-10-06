Скипский Гавриил Яковлевич
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения13.07.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1864
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
07.02.1892
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.05.1896
Дочь: Варвара Гавриловна
Мать ребёнка: Скипская Мария Александровна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.04.1902
Сын: Скипский Георгий Гаврилович
Мать ребёнка: Скипская Мария Александровна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно