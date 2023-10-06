Скипский Гавриил Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скипский Гавриил Яковлевич

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

13.07.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1864

Отец: Скипский Яков Никифорович

Мать: Скипская Матрона Миновна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
07.02.1892

Жена: Скипская Мария Александровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.05.1896

Дочь: Варвара Гавриловна

Мать ребёнка: Скипская Мария Александровна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.04.1902

Сын: Скипский Георгий Гаврилович

Мать ребёнка: Скипская Мария Александровна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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