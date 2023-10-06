Скипский Георгий Гаврилович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения16.04.1902
Дата смерти03.10.1918
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1902
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
03.10.1918
Черниговское наместничество Российская империя
Причина смерти: от испанского тифа