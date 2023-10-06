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Скипский Георгий Гаврилович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

16.04.1902

Дата смерти

03.10.1918

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1902

Отец: Скипский Гавриил Яковлевич

Мать: Скипская Мария Александровна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
03.10.1918
Черниговское наместничество Российская империя
Причина смерти: от испанского тифа
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