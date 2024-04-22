Скипская (Резник) Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения28.10.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1867
Бракосочетание
07.02.1892
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.05.1896
Дочь: Варвара Гавриловна
Отец ребёнка: Скипский Гавриил Яковлевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.04.1902
Сын: Скипский Георгий Гаврилович
Отец ребёнка: Скипский Гавриил Яковлевич
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно