Скипская (Резник) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скипская (Резник) Мария Александровна

Место рождения

Пушкари, Чернігівська область

Дата рождения

28.10.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1867

Отец: Резник Александр Павлович

Мать: Резник Евдокия Андреевна

Пушкари, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.05.1888

Дочь: Анна

Отец ребёнка: не указан

Пушкари, Чернігівська область
Бракосочетание
07.02.1892

Муж: Скипский Гавриил Яковлевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.05.1896

Дочь: Варвара Гавриловна

Отец ребёнка: Скипский Гавриил Яковлевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.04.1902

Сын: Скипский Георгий Гаврилович

Отец ребёнка: Скипский Гавриил Яковлевич

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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