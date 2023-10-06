Скипская Евхросиния Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1834
Дочь: София Павловна
Отец ребёнка: Скипский Павел Никифорович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.11.1836
Дочь: Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Скипский Павел Никифорович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.03.1838
Дочь: Завадская Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Скипский Павел Никифорович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.10.1843
Отец ребёнка: Скипский Павел Никифорович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Скипский Павел Никифорович
Рождение ребёнка
1898
Сын: Скипский Георгий Павлович
Отец ребёнка: Скипский Павел Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно