Скипская Евхросиния Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скипская Евхросиния Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Дочь: София Павловна

Отец ребёнка: Скипский Павел Никифорович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.11.1836

Дочь: Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Скипский Павел Никифорович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.03.1838

Дочь: Завадская Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Скипский Павел Никифорович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.10.1843

Сын: Скипский Михаил Павлович

Отец ребёнка: Скипский Павел Никифорович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1847

Сын: Скипский Виктор Павлович

Отец ребёнка: Скипский Павел Никифорович

Рождение ребёнка
1898

Сын: Скипский Георгий Павлович

Отец ребёнка: Скипский Павел Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скипский Павел Никифорович

Смерть
Неизвестно
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