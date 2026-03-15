Старшев Илья Яковлевич
мужской, родился 1826 ст.
умер Неизвестно
ОтецСтаршев Яков Леонтьевич1792 ст. г.р.
МатьСтаршева Татьяна Зиновьевна1791 ст. г.р.
Дети
??? Василий Ильич1845 г.р.
Москвитина (Старшева) Татьяна Ильина1847 ст. г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 ст.
Рождение ребёнка
1845
Сын: ??? Василий Ильич
Мать ребёнка: Старшева Аксинья Ануфриевна
Рождение ребёнка
1847 ст.
Дочь: Москвитина (Старшева) Татьяна Ильина
Мать ребёнка: Старшева Аксинья Ануфриевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (???) Авдотья Ильина
Мать ребёнка: Старшева Аксинья Ануфриевна
Рождение ребёнка
1860
Дочь: (???) Екатерина Ильина
Мать ребёнка: Старшева Аксинья Ануфриевна
Смерть
Неизвестно