Старшев Илья Яковлевич 1826 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Старшев Илья Яковлевич

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1826 ст.

умер Неизвестно

Отец
Старшев Яков Леонтьевич1792 ст. г.р.
Мать
Старшева Татьяна Зиновьевна1791 ст. г.р.
Дети
??? Василий Ильич1845 г.р.
Москвитина (Старшева) Татьяна Ильина1847 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 ст.

Отец: Старшев Яков Леонтьевич

Мать: Старшева Татьяна Зиновьевна

Рождение ребёнка
1845

Сын: ??? Василий Ильич

Мать ребёнка: Старшева Аксинья Ануфриевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1847 ст.

Дочь: Москвитина (Старшева) Татьяна Ильина

Мать ребёнка: Старшева Аксинья Ануфриевна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (???) Авдотья Ильина

Мать ребёнка: Старшева Аксинья Ануфриевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1860

Дочь: (???) Екатерина Ильина

Мать ребёнка: Старшева Аксинья Ануфриевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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