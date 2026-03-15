Старшева Аксинья Ануфриевна
женский, родилась 1826 ст.
умерла Неизвестно
Дети
??? Василий Ильич1845 г.р.
Москвитина (Старшева) Татьяна Ильина1847 ст. г.р.Показать еще 2
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Комментарий
Рождение
1826 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: ??? Василий Ильич
Отец ребёнка: Старшев Илья Яковлевич
Рождение ребёнка
1847 ст.
Дочь: Москвитина (Старшева) Татьяна Ильина
Отец ребёнка: Старшев Илья Яковлевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (???) Авдотья Ильина
Отец ребёнка: Старшев Илья Яковлевич
Рождение ребёнка
1860
Дочь: (???) Екатерина Ильина
Отец ребёнка: Старшев Илья Яковлевич
Смерть
Неизвестно