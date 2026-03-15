Старшева Аксинья Ануфриевна 1826 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Старшева Аксинья Ануфриевна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1826 ст.

умерла Неизвестно

Дети
??? Василий Ильич1845 г.р.
Москвитина (Старшева) Татьяна Ильина1847 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: ??? Василий Ильич

Отец ребёнка: Старшев Илья Яковлевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1847 ст.

Дочь: Москвитина (Старшева) Татьяна Ильина

Отец ребёнка: Старшев Илья Яковлевич

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (???) Авдотья Ильина

Отец ребёнка: Старшев Илья Яковлевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1860

Дочь: (???) Екатерина Ильина

Отец ребёнка: Старшев Илья Яковлевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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