Москвитина (???) Татьяна Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москвитина (???) Татьяна Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847 ст.

Отец: ??? Илья Яковлевич

Мать: ??? Аксинья Ануфриевна

Бракосочетание
29.10.1865 ст.

Муж: Москвитин Василий Прокопьевич

Рождение ребёнка
05.04.1869

Дочь: Волкова (Москвитина) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Москвитин Василий Прокопьевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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