Москвитина (???) Татьяна Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847 ст.
Отец: ??? Илья Яковлевич
Мать: ??? Аксинья Ануфриевна
Бракосочетание
29.10.1865 ст.
Рождение ребёнка
05.04.1869
Дочь: Волкова (Москвитина) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Москвитин Василий Прокопьевич
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно