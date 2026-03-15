Москвитин (Москвитин) Василий Прокопьевич
мужской, родился 1847 ст., Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецМосквитин Прокопий Агапович1822 ст. г.р.
МатьМосквитина Матрена Перфиловна1825 г.р.
Супруги
Москвитина (Старшева) Татьяна Ильина1847 ст. г.р.
Дети
Волкова (Москвитина) Мария Васильевна05.04.1869 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1847 ст.
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
29.10.1865 ст.
Рождение ребёнка
05.04.1869
Дочь: Волкова (Москвитина) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Москвитина (Старшева) Татьяна Ильина
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно