Москвитин (Москвитин) Василий Прокопьевич 1847 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Москвитин (Москвитин) Василий Прокопьевич

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1847 ст., Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Москвитин Прокопий Агапович1822 ст. г.р.
Мать
Москвитина Матрена Перфиловна1825 г.р.
Супруги
Москвитина (Старшева) Татьяна Ильина1847 ст. г.р.
Дети
Волкова (Москвитина) Мария Васильевна05.04.1869 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847 ст.

Отец: Москвитин Прокопий Агапович

Мать: Москвитина Матрена Перфиловна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
29.10.1865 ст.

Жена: Москвитина (Старшева) Татьяна Ильина

Рождение ребёнка
05.04.1869

Дочь: Волкова (Москвитина) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Москвитина (Старшева) Татьяна Ильина

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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