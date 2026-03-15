Москвитин Прокопий Агапович
мужской, родился 1822 ст., Паники, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
умер Неизвестно
ОтецМосквитин Агап Афанасьев1797 ст. г.р.
МатьМосквитина Варвара Архиповна1794 ст. г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Сын: Москвитин Дмитрий Прокопьевич
Мать ребёнка: Москвитина Матрена Перфиловна
Сын: Москвитин (Москвитин) Василий Прокопьевич
Мать ребёнка: Москвитина Матрена Перфиловна
Сын: Москвитин Степан Прокопьевич
Мать ребёнка: Москвитина Матрена Перфиловна
Дочь: (Москвитина) Анна Прокопьевна
Мать ребёнка: Москвитина Матрена Перфиловна
Сын: Москвитин Петр Прокопьевич
Мать ребёнка: Москвитина Матрена Перфиловна
Дочь: (Москвитина) Авдотья Прокопьевна
Мать ребёнка: Москвитина Матрена Перфиловна
Дочь: (Москвитина) Прасковья Прокопьевна
Мать ребёнка: Москвитина Матрена Перфиловна
Сын: Москвитин Исай Прокопьевич
Мать ребёнка: Москвитина Матрена Перфиловна
Дочь: (Москвитина) Анна Прокопьевна
Мать ребёнка: Москвитина Матрена Перфиловна