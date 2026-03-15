Москвитин Прокопий Агапович 1822 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Москвитин Прокопий Агапович

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1822 ст., Паники, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

умер Неизвестно

Отец
Москвитин Агап Афанасьев1797 ст. г.р.
Мать
Москвитина Варвара Архиповна1794 ст. г.р.
Супруги
Москвитина Матрена Перфиловна1825 г.р.
Дети
Москвитин Дмитрий Прокопьевич1843 г.р.
Москвитин (Москвитин) Василий Прокопьевич1847 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.

Отец: Москвитин Агап Афанасьев

Мать: Москвитина Варвара Архиповна

Паники, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Москвитина Матрена Перфиловна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Москвитин Дмитрий Прокопьевич

Мать ребёнка: Москвитина Матрена Перфиловна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1847 ст.

Сын: Москвитин (Москвитин) Василий Прокопьевич

Мать ребёнка: Москвитина Матрена Перфиловна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1848

Сын: Москвитин Степан Прокопьевич

Мать ребёнка: Москвитина Матрена Перфиловна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Москвитина) Анна Прокопьевна

Мать ребёнка: Москвитина Матрена Перфиловна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1853

Сын: Москвитин Петр Прокопьевич

Мать ребёнка: Москвитина Матрена Перфиловна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Москвитина) Авдотья Прокопьевна

Мать ребёнка: Москвитина Матрена Перфиловна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Москвитина) Прасковья Прокопьевна

Мать ребёнка: Москвитина Матрена Перфиловна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1859

Сын: Москвитин Исай Прокопьевич

Мать ребёнка: Москвитина Матрена Перфиловна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1861

Дочь: (Москвитина) Анна Прокопьевна

Мать ребёнка: Москвитина Матрена Перфиловна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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