Москвитин Агап Афанасьев
мужской, родился 1797 ст., Паники, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
умер 08.05.1882 ст., Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
ОтецМосквитин АфанасийНеизвестно г.р.
Супруги
Москвитина Варвара Архиповна1794 ст. г.р.
Дети
(Москвитина) Марфа Агаповна1817 г.р.
(Москвитина) Аграфена Агаповна1818 г.р.Показать еще 3
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Рождение
1797 ст.
Отец: Москвитин Афанасий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1817
Дочь: (Москвитина) Марфа Агаповна
Мать ребёнка: Москвитина Варвара Архиповна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Москвитина) Аграфена Агаповна
Мать ребёнка: Москвитина Варвара Архиповна
Рождение ребёнка
1820 ст.
Сын: Москвитин Георгий Агапович
Мать ребёнка: Москвитина Варвара Архиповна
Рождение ребёнка
1822 ст.
Сын: Москвитин Прокопий Агапович
Мать ребёнка: Москвитина Варвара Архиповна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Москвитина) Аграфена Агаповна
Мать ребёнка: Москвитина Варвара Архиповна
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
08.05.1882 ст.
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область