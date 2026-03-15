Москвитин Агап Афанасьев 1797 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Москвитин Агап Афанасьев

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1797 ст., Паники, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

умер 08.05.1882 ст., Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Отец
Москвитин АфанасийНеизвестно г.р.
Супруги
Москвитина Варвара Архиповна1794 ст. г.р.
Дети
(Москвитина) Марфа Агаповна1817 г.р.
(Москвитина) Аграфена Агаповна1818 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797 ст.

Отец: Москвитин Афанасий

Мать: не указана

Паники, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Москвитина Варвара Архиповна

Рождение ребёнка
1817

Дочь: (Москвитина) Марфа Агаповна

Мать ребёнка: Москвитина Варвара Архиповна

Паники, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Москвитина) Аграфена Агаповна

Мать ребёнка: Москвитина Варвара Архиповна

Паники, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1820 ст.

Сын: Москвитин Георгий Агапович

Мать ребёнка: Москвитина Варвара Архиповна

Паники, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1822 ст.

Сын: Москвитин Прокопий Агапович

Мать ребёнка: Москвитина Варвара Архиповна

Паники, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Москвитина) Аграфена Агаповна

Мать ребёнка: Москвитина Варвара Архиповна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Смерть
08.05.1882 ст.
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

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