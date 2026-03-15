Москвитин Дмитрий Прокопьевич 1843 — найти родственников по фамилии на Familio

Москвитин Дмитрий Прокопьевич

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1843, Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Москвитин Прокопий Агапович1822 ст. г.р.
Мать
Москвитина Матрена Перфиловна1825 г.р.
Супруги
Москвитина ДарьяНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Москвитин Прокопий Агапович

Мать: Москвитина Матрена Перфиловна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
1861

Жена: Москвитина Дарья

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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