Москвитин Дмитрий Прокопьевич
мужской, родился 1843, Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецМосквитин Прокопий Агапович1822 ст. г.р.
МатьМосквитина Матрена Перфиловна1825 г.р.
Супруги
Москвитина ДарьяНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
1861
Жена: Москвитина Дарья
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно