??? Яков Леонтьевич
Место рожденияд.Горки, Демьянский уезд, Новогородская губерния
Дата рождения1792 ст.
Дата смерти17.07.1861
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ??? Татьяна Зиновьевна
Рождение ребёнка
1817
Сын: ??? Федот Яковлевич
Мать ребёнка: ??? Татьяна Зиновьевна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (???) Пелагея Яковлевна
Мать ребёнка: ??? Татьяна Зиновьевна
Рождение ребёнка
1826 ст.
Сын: ??? Илья Яковлевич
Мать ребёнка: ??? Татьяна Зиновьевна
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: ??? Татьяна Зиновьевна
Смерть
17.07.1861