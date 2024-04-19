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??? Яков Леонтьевич

Место рождения

д.Горки, Демьянский уезд, Новогородская губерния

Дата рождения

1792 ст.

Дата смерти

17.07.1861

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ??? Татьяна Зиновьевна

Рождение ребёнка
1817

Сын: ??? Федот Яковлевич

Мать ребёнка: ??? Татьяна Зиновьевна

Рождение ребёнка
1818

Дочь: (???) Пелагея Яковлевна

Мать ребёнка: ??? Татьяна Зиновьевна

Рождение ребёнка
1826 ст.

Сын: ??? Илья Яковлевич

Мать ребёнка: ??? Татьяна Зиновьевна

Рождение ребёнка
1833

Сын: ??? Константин Яковлевич

Мать ребёнка: ??? Татьяна Зиновьевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
17.07.1861
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

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