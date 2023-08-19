Шаболтас Григорий Мартынович
Место рожденияд. Шатрово, Белоруссия
Дата рождения1887
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Шаболтас Мартын Казимирович
Мать: Шаболтас Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаболтас (Шаболтас) А.
Рождение ребёнка
15.08.1914
Дочь: (Шаболтас) Анна
Мать ребёнка: Шаболтас (Шаболтас) А.
Рождение ребёнка
1919
Дочь: (Шаболтас) Александра
Мать ребёнка: Шаболтас (Шаболтас) А.
Рождение ребёнка
24.07.1923
Сын: Шаболтас Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Шаболтас (Шаболтас) А.
Тальменка, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
06.11.1925
Сын: Шаболтас Борис
Мать ребёнка: Шаболтас (Шаболтас) А.