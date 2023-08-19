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Шаболтас Григорий Мартынович

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Место рождения

д. Шатрово, Белоруссия

Дата рождения

1887

Пол

Мужской

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Шаболтас Мартын Казимирович

Мать: Шаболтас Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаболтас (Шаболтас) А.

Рождение ребёнка
15.08.1914

Дочь: (Шаболтас) Анна

Мать ребёнка: Шаболтас (Шаболтас) А.

Рождение ребёнка
1919

Дочь: (Шаболтас) Александра

Мать ребёнка: Шаболтас (Шаболтас) А.

Рождение ребёнка
24.07.1923

Сын: Шаболтас Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Шаболтас (Шаболтас) А.

Тальменка, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
06.11.1925

Сын: Шаболтас Борис

Мать ребёнка: Шаболтас (Шаболтас) А.

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