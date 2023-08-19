Шаболтас (Шаболтас) А.
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1914
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Шаболтас Григорий Мартынович
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Шаболтас Григорий Мартынович
Рождение ребёнка
24.07.1923
Сын: Шаболтас Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Шаболтас Григорий Мартынович
Тальменка, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
06.11.1925
Сын: Шаболтас Борис
Отец ребёнка: Шаболтас Григорий Мартынович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно