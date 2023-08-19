Шаболтас (Шаболтас) А. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаболтас (Шаболтас) А.

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1914

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Шаболтас Григорий Мартынович

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Шаболтас Григорий Мартынович

Рождение ребёнка
24.07.1923

Сын: Шаболтас Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Шаболтас Григорий Мартынович

Тальменка, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
06.11.1925

Сын: Шаболтас Борис

Отец ребёнка: Шаболтас Григорий Мартынович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаболтас Григорий Мартынович

Смерть
Неизвестно
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