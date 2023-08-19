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Шаболтас Григорий Григорьевич

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Место рождения

Тальменка, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

24.07.1923

Дата смерти

06.10.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1923

Отец: Шаболтас Григорий Мартынович

Мать: Шаболтас (Шаболтас) А.

Тальменка, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаболтас ?

Мать ребёнка: Шаболтас (Волкова) Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаболтас (Волкова) Зинаида

Рождение ребёнка
20.10.1960

Сын: Шаболтас Георгий

Мать ребёнка: Шаболтас (Волкова) Зинаида

Смерть
06.10.1990
Апшеронск, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край

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