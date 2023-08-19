Шаболтас Григорий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения24.07.1923
Дата смерти06.10.1990
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1923
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаболтас ?
Мать ребёнка: Шаболтас (Волкова) Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.10.1960
Сын: Шаболтас Георгий
Мать ребёнка: Шаболтас (Волкова) Зинаида
Смерть
06.10.1990
Апшеронск, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край