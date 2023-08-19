Шаболтас Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1883
Сын: Шаболтас Андрей
Отец ребёнка: Шаболтас Мартын Казимирович
д. Шатрово, Белоруссия
Рождение ребёнка
1887
Сын: Шаболтас Григорий Мартынович
Отец ребёнка: Шаболтас Мартын Казимирович
д. Шатрово, Белоруссия
Рождение ребёнка
02.05.1894
Дочь: Kupka Фёкла (Tekla)
Отец ребёнка: Шаболтас Мартын Казимирович
д. Шатрово, Дриссенский уезд.Витебская губерния. Белоруссия
Рождение ребёнка
1895
Сын: Шаболтас Дмитрий Мартынович
Отец ребёнка: Шаболтас Мартын Казимирович
д. Шатрово, Витебская обл. Дриссенский р-н, Белоруссия
Рождение ребёнка
1902
Сын: Шаболтас Михаил
Отец ребёнка: Шаболтас Мартын Казимирович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Шаболтас Максим Мартынович
Отец ребёнка: Шаболтас Мартын Казимирович
д. Шатрово, Дриссенский уезд.Витебская губерния. Белоруссия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Шаболтас Мартын Казимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно