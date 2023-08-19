Шаболтас Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаболтас Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1883

Сын: Шаболтас Андрей

Отец ребёнка: Шаболтас Мартын Казимирович

д. Шатрово, Белоруссия
Рождение ребёнка
1887

Сын: Шаболтас Григорий Мартынович

Отец ребёнка: Шаболтас Мартын Казимирович

д. Шатрово, Белоруссия
Рождение ребёнка
02.05.1894

Дочь: Kupka Фёкла (Tekla)

Отец ребёнка: Шаболтас Мартын Казимирович

д. Шатрово, Дриссенский уезд.Витебская губерния. Белоруссия
Рождение ребёнка
1895

Сын: Шаболтас Дмитрий Мартынович

Отец ребёнка: Шаболтас Мартын Казимирович

д. Шатрово, Витебская обл. Дриссенский р-н, Белоруссия
Рождение ребёнка
1902

Сын: Шаболтас Михаил

Отец ребёнка: Шаболтас Мартын Казимирович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Шаболтас Максим Мартынович

Отец ребёнка: Шаболтас Мартын Казимирович

д. Шатрово, Дриссенский уезд.Витебская губерния. Белоруссия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Шаболтас Мартын Казимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаболтас Мартын Казимирович

Смерть
Неизвестно
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