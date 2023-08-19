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Kupka (Шаболтас) Фёкла (Tekla)

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Место рождения

д. Шатрово, Дриссенский уезд.Витебская губерния. Белоруссия

Дата рождения

02.05.1894

Дата смерти

28.05.1975

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1894

Отец: Шаболтас Мартын Казимирович

Мать: Шаболтас Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Kupka Rafael

Рождение ребёнка
16.06.1920

Сын: Kupka Александр

Отец ребёнка: Kupka Rafael

Рождение ребёнка
1922

Сын: Kupka Франтишек

Отец ребёнка: Kupka Rafael

Рождение ребёнка
29.06.1923

Дочь: Bušová (Kupka) Irena

Отец ребёнка: Kupka Rafael

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
16.05.1925

Сын: Kupka Михаил

Отец ребёнка: Kupka Rafael

Рождение ребёнка
02.03.1927

Дочь: Rumlerová (Kupková) Lidie

Отец ребёнка: Kupka Rafael

Тальменка, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
10.01.1930

Сын: Kupka st. Юрий

Отец ребёнка: Kupka Rafael

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
28.05.1975
Причина смерти: Nemoc

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