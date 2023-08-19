Kupka (Шаболтас) Фёкла (Tekla)
Место рожденияд. Шатрово, Дриссенский уезд.Витебская губерния. Белоруссия
Дата рождения02.05.1894
Дата смерти28.05.1975
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1894
Отец: Шаболтас Мартын Казимирович
Мать: Шаболтас Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Kupka Rafael
Рождение ребёнка
16.06.1920
Сын: Kupka Александр
Отец ребёнка: Kupka Rafael
Рождение ребёнка
1922
Сын: Kupka Франтишек
Отец ребёнка: Kupka Rafael
Рождение ребёнка
29.06.1923
Дочь: Bušová (Kupka) Irena
Отец ребёнка: Kupka Rafael
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
16.05.1925
Сын: Kupka Михаил
Отец ребёнка: Kupka Rafael
Рождение ребёнка
02.03.1927
Дочь: Rumlerová (Kupková) Lidie
Отец ребёнка: Kupka Rafael
Тальменка, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
10.01.1930
Сын: Kupka st. Юрий
Отец ребёнка: Kupka Rafael
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
28.05.1975
Причина смерти: Nemoc