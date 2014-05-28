Rumlerová (Kupková) Lidie
Место рождения
Дата рождения02.03.1927
Дата смерти28.05.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1927
Отец: Kupka Rafael
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Rumler František
Рождение ребёнка
02.01.1948
Рождение ребёнка
17.09.1949
Рождение ребёнка
14.11.1952
Методы для станков. Proramuje в системе управления Heidenhain станки ПЭО и фрезерного станка. Компьютер рисует чертежи в CAD. Она рисует с фотографиями.
Смерть
28.05.2014