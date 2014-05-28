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Rumlerová (Kupková) Lidie

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Место рождения

Тальменка, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

02.03.1927

Дата смерти

28.05.2014

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

1894 г.р.

Муж

1924 г.р.

Дети

1948 г.р.
1949 г.р.
1952 г.р.

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1927

Отец: Kupka Rafael

Мать: Kupka (Шаболтас) Фёкла (Tekla)

Тальменка, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Rumler František

Рождение ребёнка
02.01.1948

Дочь: (Rumlerová) ?

Отец ребёнка: Rumler František

Рождение ребёнка
17.09.1949

Дочь: (Rumlerová) ?

Отец ребёнка: Rumler František

Рождение ребёнка
14.11.1952

Дочь: (Rumlerová) ?

Отец ребёнка: Rumler František

Методы для станков. Proramuje в системе управления Heidenhain станки ПЭО и фрезерного станка. Компьютер рисует чертежи в CAD. Она рисует с фотографиями.
Смерть
28.05.2014

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