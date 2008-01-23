Rumler František
Место рожденияVelké Meziřičí
Дата рождения04.05.1924
Дата смерти23.01.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Strojní zámečník | Příslušník Policie (Major)
Рождение ребёнка
02.01.1948
Рождение ребёнка
17.09.1949
Рождение ребёнка
14.11.1952
Методы для станков. Proramuje в системе управления Heidenhain станки ПЭО и фрезерного станка. Компьютер рисует чертежи в CAD. Она рисует с фотографиями.
Смерть
23.01.2008
Причина смерти: Nemoc
Похороны
Неизвестно