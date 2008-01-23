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Rumler František

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Место рождения

Velké Meziřičí

Дата рождения

04.05.1924

Дата смерти

23.01.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

1948 г.р.
1949 г.р.
1952 г.р.

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Rumlerová (Kupková) Lidie

Образование
Неизвестно
Strojní zámečník | Příslušník Policie (Major)
Рождение ребёнка
02.01.1948

Дочь: (Rumlerová) ?

Мать ребёнка: Rumlerová (Kupková) Lidie

Рождение ребёнка
17.09.1949

Дочь: (Rumlerová) ?

Мать ребёнка: Rumlerová (Kupková) Lidie

Рождение ребёнка
14.11.1952

Дочь: (Rumlerová) ?

Мать ребёнка: Rumlerová (Kupková) Lidie

Методы для станков. Proramuje в системе управления Heidenhain станки ПЭО и фрезерного станка. Компьютер рисует чертежи в CAD. Она рисует с фотографиями.
Смерть
23.01.2008
Причина смерти: Nemoc
Похороны
Неизвестно

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