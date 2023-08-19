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Шаболтас Максим Мартынович

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Место рождения

д. Шатрово, Дриссенский уезд.Витебская губерния. Белоруссия

Дата рождения

1906

Дата смерти

12.?.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Шаболтас Мартын Казимирович

Мать: Шаболтас Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шаболтас) ?

Мать ребёнка: Шаболтас (Гингст) Екатерина Николаевна (Каролина Карловна)

Бракосочетание
17.08.1927

Жена: Шаболтас (Гингст) Екатерина Николаевна (Каролина Карловна)

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
24.11.1930

Сын: Шаболтас Виктор Максимович

Мать ребёнка: Шаболтас (Гингст) Екатерина Николаевна (Каролина Карловна)

Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Рождение ребёнка
03.03.1936

Сын: Шаболтас Юрий Максимович

Мать ребёнка: Шаболтас (Гингст) Екатерина Николаевна (Каролина Карловна)

Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Смерть
12.?.1944

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