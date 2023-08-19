Шаболтас Максим Мартынович
Место рожденияд. Шатрово, Дриссенский уезд.Витебская губерния. Белоруссия
Дата рождения1906
Дата смерти12.?.1944
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Шаболтас Мартын Казимирович
Мать: Шаболтас Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шаболтас) ?
Мать ребёнка: Шаболтас (Гингст) Екатерина Николаевна (Каролина Карловна)
Бракосочетание
17.08.1927
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
24.11.1930
Сын: Шаболтас Виктор Максимович
Мать ребёнка: Шаболтас (Гингст) Екатерина Николаевна (Каролина Карловна)
Рождение ребёнка
03.03.1936
Мать ребёнка: Шаболтас (Гингст) Екатерина Николаевна (Каролина Карловна)
Смерть
12.?.1944