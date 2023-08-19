Шаболтас (Гингст) Екатерина Николаевна (Каролина Карловна)
Место рождения
Дата рождения02.12.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шаболтас) ?
Отец ребёнка: Шаболтас Максим Мартынович
Бракосочетание
17.08.1927
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
24.11.1930
Сын: Шаболтас Виктор Максимович
Отец ребёнка: Шаболтас Максим Мартынович
Рождение ребёнка
03.03.1936
Отец ребёнка: Шаболтас Максим Мартынович
Смерть
Неизвестно