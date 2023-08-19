Шаболтас (Гингст) Екатерина Николаевна (Каролина Карловна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаболтас (Гингст) Екатерина Николаевна (Каролина Карловна)

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

02.12.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шаболтас) ?

Отец ребёнка: Шаболтас Максим Мартынович

Бракосочетание
17.08.1927

Муж: Шаболтас Максим Мартынович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
24.11.1930

Сын: Шаболтас Виктор Максимович

Отец ребёнка: Шаболтас Максим Мартынович

Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Рождение ребёнка
03.03.1936

Сын: Шаболтас Юрий Максимович

Отец ребёнка: Шаболтас Максим Мартынович

Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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