Емелюков Василий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Емелюков Григорий
Мать: Емелюкова Мария
Рождение ребёнка
26.10.1957
Сын: Емелюков Валерий Васильевич
Мать ребёнка: Емелюкова Надежда Петровна
Рождение ребёнка
10.01.1960
Сын: Емелюков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Емелюкова Надежда Петровна
Рождение ребёнка
16.11.1961
Дочь: Морозова Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Емелюкова Надежда Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно