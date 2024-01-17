Емелюков Василий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емелюков Василий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

1957 г.р.
1960 г.р.
1961 г.р.
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Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Емелюков Григорий

Мать: Емелюкова Мария

Рождение ребёнка
26.10.1957

Сын: Емелюков Валерий Васильевич

Мать ребёнка: Емелюкова Надежда Петровна

Рождение ребёнка
10.01.1960

Сын: Емелюков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Емелюкова Надежда Петровна

Рождение ребёнка
16.11.1961

Дочь: Морозова Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Емелюкова Надежда Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Емелюкова Надежда Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Емелюкова Надежда Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Емелюкова Надежда Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Емелюкова Надежда Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емелюкова Надежда Петровна

Смерть
Неизвестно
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