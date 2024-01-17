Емелюкова (Фадеева) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Емелюков Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Емелюков Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Еликова Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: Емелюков Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исаева Ульяна Григорьевна
Отец ребёнка: Емелюков Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Емелюков Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Емелюков Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Емелюков Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Емелюков Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Емелюков Григорий
Смерть
Неизвестно