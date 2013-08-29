Морозова (Емелюкова) Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Емелюкова) Наталья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1961

Дата смерти

29.08.2013

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

1983 г.р.
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Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1961

Отец: Емелюков Василий Григорьевич

Мать: Емелюкова Надежда Петровна

Рождение ребёнка
07.04.1983

Дочь: Борисова Елена Петровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.04.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
29.08.2013
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