Морозова (Емелюкова) Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1961
Дата смерти29.08.2013
ПолЖенский
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1961
Рождение ребёнка
07.04.1983
Дочь: Борисова Елена Петровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.04.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
29.08.2013