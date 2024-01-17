Емелюков Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Емелюков Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Емелюкова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Еликова Надежда Григорьевна
Мать ребёнка: Емелюкова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исаева Ульяна Григорьевна
Мать ребёнка: Емелюкова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Емелюков Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Емелюкова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Емелюкова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Емелюков Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Емелюкова Мария
Смерть
Неизвестно