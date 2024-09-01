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Бухарин Андрей Михайлов

Место рождения

Сухая Река, Каймарская волость, Казанский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бухарин Михаил Адрианов

Мать: Татьяна Иванова

Сухая Река, Каймарская волость, Казанский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Стефанова

Рождение ребёнка
13.08.1896

Сын: Бухарин Александр Алексеев

Мать ребёнка: Пелагея Стефанова

Сухая Река, Каймарская волость, Казанский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено ?.08.1918

Сын: Бухарин Илья Андреев

Мать ребёнка: Пелагея Стефанова

Сухая Река, Каймарская волость, Казанский уезд
Смерть
Неизвестно

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