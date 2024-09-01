Бухарин Андрей Михайлов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бухарин Михаил Адрианов
Мать: Татьяна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Стефанова
Рождение ребёнка
13.08.1896
Сын: Бухарин Александр Алексеев
Мать ребёнка: Пелагея Стефанова
Рождение ребёнка
Вычислено ?.08.1918
Сын: Бухарин Илья Андреев
Мать ребёнка: Пелагея Стефанова
Смерть
Неизвестно