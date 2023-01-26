село Сухая Река, Казанский уезд, Казанская губерния (на 1886) — Familio

Сухая Река

Казанский уезд, Казанская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Казанский уезд
311Сухая Река (Богородское), с. уд.при колодцах.1144228840911Церквей православных 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Казанская губерния, Казанский уезд, Каймарская волость
103. Сухая Река, село бывшее удельное, при речке Сухой, дворов 252, жителей 1603, 2 церкви православных, школа, 4 лавки, 3 колесн. звд., 2 овчинн. звд., красильня, пожарн Показать все

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