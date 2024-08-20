Пелагея Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухарин Андрей Михайлов

Рождение ребёнка
13.08.1896

Сын: Бухарин Александр Алексеев

Отец ребёнка: Бухарин Андрей Михайлов

Сухая Река, Каймарская волость, Казанский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено ?.08.1918

Сын: Бухарин Илья Андреев

Отец ребёнка: Бухарин Андрей Михайлов

Сухая Река, Каймарская волость, Казанский уезд
Смерть
Неизвестно

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