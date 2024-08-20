Пелагея Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.08.1896
Сын: Бухарин Александр Алексеев
Отец ребёнка: Бухарин Андрей Михайлов
Рождение ребёнка
Вычислено ?.08.1918
Сын: Бухарин Илья Андреев
Отец ребёнка: Бухарин Андрей Михайлов
Смерть
Неизвестно