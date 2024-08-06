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Бухарин Александр Алексеев

Место рождения

Сухая Река, Каймарская волость, Казанский уезд

Дата рождения

13.08.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1896

Отец: Бухарин Андрей Михайлов

Мать: Пелагея Стефанова

Сухая Река, Каймарская волость, Казанский уезд
Крещение
14.08.1896
Упоминание
21.09.1950
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89ZM-YQCF?i=44&wc=QP92-DV8%3A1047421501%2C1047739101%2C1047786101%2C1588886152&cc=1931806 21.09.1950 - подпись под метрикой.
Смерть
Неизвестно

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