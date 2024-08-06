Бухарин Александр Алексеев
Место рождения
Дата рождения13.08.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1896
Отец: Бухарин Андрей Михайлов
Мать: Пелагея Стефанова
Крещение
14.08.1896
Упоминание
21.09.1950
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89ZM-YQCF?i=44&wc=QP92-DV8%3A1047421501%2C1047739101%2C1047786101%2C1588886152&cc=1931806 21.09.1950 - подпись под метрикой.
Смерть
Неизвестно