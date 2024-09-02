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Татьяна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бухарина) Ирина Михайлова

Отец ребёнка: Бухарин Михаил Адрианов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прокопьева Анастасия Михайлова

Отец ребёнка: Бухарин Михаил Адрианов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бухарин Андрей Михайлов

Отец ребёнка: Бухарин Михаил Адрианов

Сухая Река, Каймарская волость, Казанский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухарин Михаил Адрианов

Рождение ребёнка
Вычислено 1888 ст.

Сын: Бухарин Николай Михайлов

Отец ребёнка: Бухарин Михаил Адрианов

Сухая Река, Каймарская волость, Казанский уезд
Рождение ребёнка
29.10.1896

Сын: Бухарин Михаил Михайлов

Отец ребёнка: Бухарин Михаил Адрианов

Сухая Река, Каймарская волость, Казанский уезд
Рождение ребёнка
1901 или 1902

Дочь: Бухарина Агриппина Михайлова

Отец ребёнка: Бухарин Михаил Адрианов

Сухая Река, Каймарская волость, Казанский уезд
Рождение ребёнка
16.08.1908 ст.

Дочь: (Бухарина) Наталия Михайлова

Отец ребёнка: Бухарин Михаил Адрианов

Сухая Река, Каймарская волость, Казанский уезд
Смерть
Неизвестно

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