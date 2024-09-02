Татьяна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бухарина) Ирина Михайлова
Отец ребёнка: Бухарин Михаил Адрианов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прокопьева Анастасия Михайлова
Отец ребёнка: Бухарин Михаил Адрианов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бухарин Михаил Адрианов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1888 ст.
Отец ребёнка: Бухарин Михаил Адрианов
Рождение ребёнка
29.10.1896
Отец ребёнка: Бухарин Михаил Адрианов
Рождение ребёнка
1901 или 1902
Дочь: Бухарина Агриппина Михайлова
Отец ребёнка: Бухарин Михаил Адрианов
Рождение ребёнка
16.08.1908 ст.
Дочь: (Бухарина) Наталия Михайлова
Отец ребёнка: Бухарин Михаил Адрианов
Смерть
Неизвестно