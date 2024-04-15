Горбатенко Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения01.06.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.06.1874 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XQ-R?i=676&cc=3511744
Крещение
01.06.1874 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
29.06.1893 ст.
Дамиан Михайлович Павловский
Восприемник
20.06.1896 ст.
Юлиания Федоровна Назаренко
Восприемник
06.02.1897 ст.
Исидор Филиппович Карпенко
Бракосочетание
02.11.1897 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L969-W?i=173&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
08.04.1901 ст.
Ирина Михайловна Павловская
Рождение ребёнка
14.08.1901 ст.
Сын: Горбатенко Андрей Иванович
Мать ребёнка: Горбатенко Варвара Романовна
Рождение ребёнка
03.08.1905 ст.
Сын: Горбатенко Фавст Иванович
Мать ребёнка: Горбатенко Варвара Романовна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQT-M?i=739&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
14.10.1906 ст.
Дочь: Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Горбатенко Варвара Романовна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS4G-5?i=879&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно