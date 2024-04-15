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Горбатенко Иван Иванович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

01.06.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1874 ст.

Отец: Горбатенко Иван Максимович

Мать: Горбатенко Мелания Владимировна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XQ-R?i=676&cc=3511744
Крещение
01.06.1874 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
29.06.1893 ст.
Николаевка, Сумська область
Дамиан Михайлович Павловский
Восприемник
20.06.1896 ст.
Николаевка, Сумська область
Юлиания Федоровна Назаренко
Восприемник
06.02.1897 ст.
Николаевка, Сумська область
Исидор Филиппович Карпенко
Бракосочетание
02.11.1897 ст.

Жена: Горбатенко Варвара Романовна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L969-W?i=173&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
08.04.1901 ст.
Николаевка, Сумська область
Ирина Михайловна Павловская
Рождение ребёнка
14.08.1901 ст.

Сын: Горбатенко Андрей Иванович

Мать ребёнка: Горбатенко Варвара Романовна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
03.08.1905 ст.

Сын: Горбатенко Фавст Иванович

Мать ребёнка: Горбатенко Варвара Романовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQT-M?i=739&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
14.10.1906 ст.

Дочь: Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Горбатенко Варвара Романовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS4G-5?i=879&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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