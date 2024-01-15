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Горбатенко Иван Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1877 ст.

Дочь: Горбатенко Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Горбатенко Мелания Владимировна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
25.09.1878 ст.

Дочь: Горбатенко Ефросиния Ивановна

Мать ребёнка: Горбатенко Мелания Владимировна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
09.11.1880 ст.

Сын: Горбатенко Федор Иванович

Мать ребёнка: Горбатенко Мелания Владимировна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
04.04.1883 ст.

Сын: Горбатенко Иосиф Иванович

Мать ребёнка: Горбатенко Мелания Владимировна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9GB-Q?i=361&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
04.11.1890 ст.

Жена: Горбатенко Анисья Дамиановна

Николаевка, Сумська область
Восприемник
27.01.1891 ст.
Николаевка, Сумська область
Иван Иванович Головченко
Рождение ребёнка
12.01.1893 ст.

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Горбатенко Анисья Дамиановна

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбатенко Мелания Владимировна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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