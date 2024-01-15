Горбатенко Иван Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1877 ст.
Дочь: Горбатенко Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Горбатенко Мелания Владимировна
Рождение ребёнка
25.09.1878 ст.
Дочь: Горбатенко Ефросиния Ивановна
Мать ребёнка: Горбатенко Мелания Владимировна
Рождение ребёнка
09.11.1880 ст.
Сын: Горбатенко Федор Иванович
Мать ребёнка: Горбатенко Мелания Владимировна
Рождение ребёнка
04.04.1883 ст.
Сын: Горбатенко Иосиф Иванович
Мать ребёнка: Горбатенко Мелания Владимировна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9GB-Q?i=361&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
04.11.1890 ст.
Восприемник
27.01.1891 ст.
Иван Иванович Головченко
Рождение ребёнка
12.01.1893 ст.
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Горбатенко Анисья Дамиановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно