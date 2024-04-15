Горбатенко (Будакова) Анисья Дамиановна
Место рождения
Дата рождения26.12.1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
26.12.1863 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ14-3?i=666&cc=3511744
Крещение
26.12.1863 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
12.10.1885 ст.
Кузьма Андреевич Романченко
Восприемник
27.09.1887 ст.
Ефросиния Дмитриевна Простатина
Восприемник
08.11.1887 ст.
Надежда Ильинична Бугаец
Восприемник
11.09.1889 ст.
Сергей Дмитриевич Простатин
Бракосочетание
04.11.1890 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
12.01.1893 ст.
Дочь: Горбатенко Татьяна Или Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Горбатенко Иван Максимович
Восприемник
01.04.1895 ст.
Никита Дмитриевич Простатин
Рождение ребёнка
02.10.1897 ст.
Сын: Горбатенко Андрей Иванович
Отец ребёнка: Горбатенко Иван Максимович
Рождение ребёнка
24.09.1900 ст.
Дочь: Горбатенко Ефросиния Ивановна
Отец ребёнка: Горбатенко Иван Максимович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9HL-Y?i=370&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
24.09.1900 ст.
Дочь: Горбатенко Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Горбатенко Иван Максимович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9HL-Y?i=370&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно