Горбатенко (Будакова) Анисья Дамиановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбатенко (Будакова) Анисья Дамиановна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

26.12.1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1863 ст.

Отец: Будаков Демид (Дамиан) Иванович

Мать: Будакова Екатерина Никитична

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ14-3?i=666&cc=3511744
Крещение
26.12.1863 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
12.10.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Кузьма Андреевич Романченко
Восприемник
27.09.1887 ст.
Николаевка, Сумська область
Ефросиния Дмитриевна Простатина
Восприемник
08.11.1887 ст.
Николаевка, Сумська область
Надежда Ильинична Бугаец
Восприемник
11.09.1889 ст.
Николаевка, Сумська область
Сергей Дмитриевич Простатин
Бракосочетание
04.11.1890 ст.

Муж: Горбатенко Иван Максимович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
12.01.1893 ст.

Дочь: Горбатенко Татьяна Или Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Горбатенко Иван Максимович

Кровное, Сумська область
Восприемник
01.04.1895 ст.
Николаевка, Сумська область
Никита Дмитриевич Простатин
Рождение ребёнка
02.10.1897 ст.

Сын: Горбатенко Андрей Иванович

Отец ребёнка: Горбатенко Иван Максимович

Рождение ребёнка
24.09.1900 ст.

Дочь: Горбатенко Ефросиния Ивановна

Отец ребёнка: Горбатенко Иван Максимович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9HL-Y?i=370&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
24.09.1900 ст.

Дочь: Горбатенко Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Горбатенко Иван Максимович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9HL-Y?i=370&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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