Горбатенко (Белокур) Мелания Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиДо ?.11.1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
28.06.1867 ст.
Ефросиния Касьяновна (Пархоменко) Некрутенко
Бракосочетание
17.01.1871 ст.
Поручитель по невесте Белокур Ефим и Белокур Яков | Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7N9-Q?i=418&cc=3511744
Рождение ребёнка
03.01.1872 ст.
Сын: Горбатенко Филипп Иванович
Отец ребёнка: Горбатенко Иван Максимович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7FH-Q?i=492&cc=3511744
Рождение ребёнка
01.06.1874 ст.
Отец ребёнка: Горбатенко Иван Максимович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XQ-R?i=676&cc=3511744
Рождение ребёнка
25.02.1877 ст.
Дочь: Горбатенко Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Горбатенко Иван Максимович
Рождение ребёнка
25.09.1878 ст.
Дочь: Горбатенко Ефросиния Ивановна
Отец ребёнка: Горбатенко Иван Максимович
Восприемник
20.01.1879 ст.
Ксения Павловна Павловская
Рождение ребёнка
09.11.1880 ст.
Сын: Горбатенко Федор Иванович
Отец ребёнка: Горбатенко Иван Максимович
Восприемник
09.08.1881 ст.
Мария Павловна Павловская
Рождение ребёнка
04.04.1883 ст.
Сын: Горбатенко Иосиф Иванович
Отец ребёнка: Горбатенко Иван Максимович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9GB-Q?i=361&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До ?.11.1890