Горбатенко (Белокур) Мелания Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбатенко (Белокур) Мелания Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

До ?.11.1890

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
28.06.1867 ст.
Хотень, Сумська область
Ефросиния Касьяновна (Пархоменко) Некрутенко
Бракосочетание
17.01.1871 ст.

Муж: Горбатенко Иван Максимович

Хотень, Сумська область
Поручитель по невесте Белокур Ефим и Белокур Яков | Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7N9-Q?i=418&cc=3511744
Рождение ребёнка
03.01.1872 ст.

Сын: Горбатенко Филипп Иванович

Отец ребёнка: Горбатенко Иван Максимович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7FH-Q?i=492&cc=3511744
Рождение ребёнка
01.06.1874 ст.

Сын: Горбатенко Иван Иванович

Отец ребёнка: Горбатенко Иван Максимович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XQ-R?i=676&cc=3511744
Рождение ребёнка
25.02.1877 ст.

Дочь: Горбатенко Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Горбатенко Иван Максимович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
25.09.1878 ст.

Дочь: Горбатенко Ефросиния Ивановна

Отец ребёнка: Горбатенко Иван Максимович

Кровное, Сумська область
Восприемник
20.01.1879 ст.
Николаевка, Сумська область
Ксения Павловна Павловская
Рождение ребёнка
09.11.1880 ст.

Сын: Горбатенко Федор Иванович

Отец ребёнка: Горбатенко Иван Максимович

Кровное, Сумська область
Восприемник
09.08.1881 ст.
Николаевка, Сумська область
Мария Павловна Павловская
Рождение ребёнка
04.04.1883 ст.

Сын: Горбатенко Иосиф Иванович

Отец ребёнка: Горбатенко Иван Максимович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9GB-Q?i=361&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
До ?.11.1890
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