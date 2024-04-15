Горбатенко (Коноваленко) Варвара Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбатенко (Коноваленко) Варвара Романовна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

14.11.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
14.11.1878 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение
14.11.1878 ст.

Отец: Коноваленко Роман Дмитриевич

Мать: Коноваленко Фекла Александровна

Кровное, Сумська область
Восприемник
27.02.1897 ст.
Николаевка, Сумська область
Прокопий Гаврилович Черников
Бракосочетание
02.11.1897 ст.

Муж: Горбатенко Иван Иванович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L969-W?i=173&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
14.01.1899 ст.
Николаевка, Сумська область
Ксения Гавриловна Черникова
Восприемник
19.02.1899 ст.
Николаевка, Сумська область
Тимофей Яковлевич Рудоменко
Восприемник
26.09.1900 ст.
Николаевка, Сумська область
Юстина Антоновна Коноваленко
Рождение ребёнка
14.08.1901 ст.

Сын: Горбатенко Андрей Иванович

Отец ребёнка: Горбатенко Иван Иванович

Кровное, Сумська область
Восприемник
10.08.1902 ст.
Николаевка, Сумська область
Иван Яковлевич Рудоменко
Восприемник
11.07.1903 ст.
Николаевка, Сумська область
Ольга Порфирьевна Романченко
Рождение ребёнка
03.08.1905 ст.

Сын: Горбатенко Фавст Иванович

Отец ребёнка: Горбатенко Иван Иванович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQT-M?i=739&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
14.10.1906 ст.

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Горбатенко Иван Иванович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS4G-5?i=879&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно
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