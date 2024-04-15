Горбатенко (Коноваленко) Варвара Романовна
Место рождения
Дата рождения14.11.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
14.11.1878 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Рождение
14.11.1878 ст.
Восприемник
27.02.1897 ст.
Прокопий Гаврилович Черников
Бракосочетание
02.11.1897 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L969-W?i=173&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
14.01.1899 ст.
Ксения Гавриловна Черникова
Восприемник
19.02.1899 ст.
Тимофей Яковлевич Рудоменко
Восприемник
26.09.1900 ст.
Юстина Антоновна Коноваленко
Рождение ребёнка
14.08.1901 ст.
Сын: Горбатенко Андрей Иванович
Отец ребёнка: Горбатенко Иван Иванович
Восприемник
10.08.1902 ст.
Иван Яковлевич Рудоменко
Восприемник
11.07.1903 ст.
Ольга Порфирьевна Романченко
Рождение ребёнка
03.08.1905 ст.
Сын: Горбатенко Фавст Иванович
Отец ребёнка: Горбатенко Иван Иванович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQT-M?i=739&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
14.10.1906 ст.
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Горбатенко Иван Иванович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS4G-5?i=879&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно