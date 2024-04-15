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Горбатенко Фавст Иванович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

03.08.1905 ст.

Дата смерти

19.08.1905 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1905 ст.

Отец: Горбатенко Иван Иванович

Мать: Горбатенко Варвара Романовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQT-M?i=739&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
04.08.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
19.08.1905 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: слаборожден | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSS-7SMQ-4?i=113&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
20.08.1905 ст.
на кладбище д. Кровной
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