Горбатенко Фавст Иванович
Место рождения
Дата рождения03.08.1905 ст.
Дата смерти19.08.1905 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1905 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQT-M?i=739&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
04.08.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
19.08.1905 ст.
Причина смерти: слаборожден | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSS-7SMQ-4?i=113&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
20.08.1905 ст.
на кладбище д. Кровной