Сараев Игнат Самый младший Тракторист Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сараев Игнат Самый младший Тракторист Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сараев Григорий

Мать: Сараева Возможно Аграфена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дуся

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сараев Аркадий Игнатьевич

Мать ребёнка: Дуся

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сараева Неизвестно Игнатьевна

Мать ребёнка: Дуся

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сараев Александр Игнатьевич

Мать ребёнка: Дуся

Смерть
Неизвестно
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