Сараев Игнат Самый младший Тракторист Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сараев Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дуся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сараев Аркадий Игнатьевич
Мать ребёнка: Дуся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сараева Неизвестно Игнатьевна
Мать ребёнка: Дуся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сараев Александр Игнатьевич
Мать ребёнка: Дуся
Смерть
Неизвестно