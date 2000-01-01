Сараев Родион Третий сын Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сараев Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сараев Николай Старший Лётчик Родионович
Мать ребёнка: Неизвестно Коммунистка Ветврач
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сараев Александр Родионович
Мать ребёнка: Неизвестно Коммунистка Ветврач
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно