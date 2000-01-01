Сараев Родион Третий сын Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сараев Родион Третий сын Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сараев Григорий

Мать: Сараева Возможно Аграфена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сараев Николай Старший Лётчик Родионович

Мать ребёнка: Неизвестно Коммунистка Ветврач

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестно Коммунистка Ветврач

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сараев Александр Родионович

Мать ребёнка: Неизвестно Коммунистка Ветврач

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сараева Валентина Под машину попала и в итоге тронулась головой Родионовна

Мать ребёнка: Неизвестно Коммунистка Ветврач

Смерть
Неизвестно
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