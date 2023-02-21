Сараев Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сараев Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Сараев Пётр Григорьевич

Мать ребёнка: Сараева Возможно Аграфена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сараев Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Сараева Возможно Аграфена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сараев Игнат Самый младший Тракторист Григорьевич

Мать ребёнка: Сараева Возможно Аграфена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сараев Родион Третий сын Григорьевич

Мать ребёнка: Сараева Возможно Аграфена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сараев Василий Самый старший Григорьевич

Мать ребёнка: Сараева Возможно Аграфена

Смерть
Неизвестно
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