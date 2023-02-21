Сараев Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Сараева Возможно Аграфена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сараев Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Сараева Возможно Аграфена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сараев Игнат Самый младший Тракторист Григорьевич
Мать ребёнка: Сараева Возможно Аграфена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сараев Родион Третий сын Григорьевич
Мать ребёнка: Сараева Возможно Аграфена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сараев Василий Самый старший Григорьевич
Мать ребёнка: Сараева Возможно Аграфена
Смерть
Неизвестно