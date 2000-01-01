Сараев Пётр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Сараев Григорий
Рождение ребёнка
02.02.1938
Дочь: Зеновьева Галина Петровна
Мать ребёнка: Сараева Анна Ильинична
Рождение ребёнка
23.02.1948
Мать ребёнка: Сараева Анна Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карташов Виктор
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно