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Сараев Пётр Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Сараев Григорий

Мать: Сараева Возможно Аграфена

Рождение ребёнка
02.02.1938

Дочь: Зеновьева Галина Петровна

Мать ребёнка: Сараева Анна Ильинична

Рождение ребёнка
23.02.1948

Сын: Сараев Сергей Петрович

Мать ребёнка: Сараева Анна Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карташов Виктор

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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