Сараева Возможно Аграфена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Сараев Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сараев Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Сараев Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сараев Родион Третий сын Григорьевич
Отец ребёнка: Сараев Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сараев Василий Самый старший Григорьевич
Отец ребёнка: Сараев Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сараев Игнат Самый младший Тракторист Григорьевич
Отец ребёнка: Сараев Григорий
Смерть
Неизвестно