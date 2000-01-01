Сараева Возможно Аграфена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сараева Возможно Аграфена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Сараев Пётр Григорьевич

Отец ребёнка: Сараев Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сараев Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Сараев Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сараев Родион Третий сын Григорьевич

Отец ребёнка: Сараев Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сараев Василий Самый старший Григорьевич

Отец ребёнка: Сараев Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сараев Игнат Самый младший Тракторист Григорьевич

Отец ребёнка: Сараев Григорий

Смерть
Неизвестно
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