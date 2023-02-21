Неизвестно Коммунистка Ветврач — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно Коммунистка Ветврач

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
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Место
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сараев Николай Старший Лётчик Родионович

Отец ребёнка: Сараев Родион Третий сын Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сараева Валентина Под машину попала и в итоге тронулась головой Родионовна

Отец ребёнка: Сараев Родион Третий сын Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сараев Александр Родионович

Отец ребёнка: Сараев Родион Третий сын Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сараев Родион Третий сын Григорьевич

Смерть
Неизвестно