Неизвестно Коммунистка Ветврач
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сараев Николай Старший Лётчик Родионович
Отец ребёнка: Сараев Родион Третий сын Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сараев Александр Родионович
Отец ребёнка: Сараев Родион Третий сын Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно